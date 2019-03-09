Россия и Сирия заявили, что дети в «Рукбане» почти не имеют шансов выжить

Вследствие гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Рукбан» находящиеся там дети практически не имеют шансов на выживание. Об этом заявили главы межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф, передает РИА «Новости».

Как отмечается, жители «Рукбана» находятся в тяжелейших условиях.

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«Больше всего страдают дети. Грудные младенцы, рожденные в условиях отсутствия питания и медицинской помощи, антисанитарии и инфекционных заболеваний, практически не имеют шансов выжить», — говорится в заявлении.

По словам родственников жителей «Рукбана», большая часть людей, которые гибнут в лагере — это дети до двух лет, говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Россия призвала США расформировать «Рукбан» и освободить его жителей.