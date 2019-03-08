Россия призвала США расформировать «Рукбан» и освободить его жителей
Глава координационного штаба России призвал американскую сторону расформировать лагерь беженцев «Рукбан» и отпустить его жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.
Уточняется, что глава координационного штаба Сирии также выступил с этой просьбой.
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Отмечается, что представители двух стран попросили дать жителям лагеря «долгожданную свободу».
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