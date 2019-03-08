Россия и Турция провели учения в Черном море
Начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев заявил, что корабли Черноморского флота России провели совместные учения с кораблями Военно-морских сил Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в ходе учений отряд кораблей прошел в зоне возможной минной опасности.
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Он также добавил, что экипажи кораблей России и Турции отработали взаимодействие в акватории Черного моря.
Рулев подчеркнул, что в учениях, в частности, участвовал патрульный корабль «Василий Быков».
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку у России С-500.