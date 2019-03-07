Bloomberg: Меркель отказала США в проведении маневров на границе с Россией

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отказала США в проведении маневров с участием военно-морских сил ФРГ вблизи российской границы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Как отмечается, госсекретарь США Майк Пенс обратился к Меркель 16 февраля, призвав ее направить немецкие корабли в узкий канал между Крымским полуостровом и материковой частью России.

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По данным агентства, американская сторона планировала спровоцировать российские власти и оказать на них давление.

Уточняется, что пресс-секретарь Меркель от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.