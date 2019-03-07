Минобороны получило несколько новых вертолетов
Министерство обороны России получило семь новых боевых вертолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолеты России».
Как отмечается, передача техники представителям ведомства состоялась на предприятии «Роствертол».
«Министерству обороны переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н «Ночной охотник», — уточнили в «Вертолетах России».
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В агентстве уточнили, что ведомству в этом году также были переданы четыре вертолета Ми-35М, а также два учебно-боевых Ми-28УБ.
Ранее сообщалось, что в России создадут арктическую версию самого тяжелого вертолета Ми-26.