Госдума приняла законопроект об отсрочке от армии для студентов

Госдума приняла законопроект о возможности для учащихся вузов получить несколько отсрочек от армии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что студенты подготовительных отделений также могут получить отсрочку от армии.

«Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста. Вводимая норма крайне необходима и долгожданная для многих молодых людей», — заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

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Ранее отсрочка для получения высшего образования предоставлялась только один раз. Теперь суд разрешил получать отсрочку от призыва в армию для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии.