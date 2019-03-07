СМИ: Пентагон попросил больше денег на гиперзвуковое оружие

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение увеличить бюджет на разработку гиперзвукового оружия вместо дополнительного финансирования систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что Пентагон запросил у конгресса меньшее количество денег для Агентства по ПРО — $9,4 млрд вместо $9,9 млрд годом ранее. При этом, добавил источник FP, агентство просит $2,6 млрд для разработки гиперзвукового оружия.

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В журнале напомнили, что ранее Трамп после приостановки участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявлял, что Соединенные Штаты обзаведутся «самыми эффективными и передовыми» системами ПРО, которые смогут защитить все города страны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телевизионный сюжет, в котором были названы «центры принятия решений» в США, по которым якобы может нанести удар разрабатываемая в России гиперзвуковая ракета «Циркон».