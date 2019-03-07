Британский эсминец начал слежку за фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше

Британский эсминец HMS Defender («Защитник») начал следить за перемещениями российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который в настоящее время проходит около британских территориальных вод. Об этом сообщается на сайте ВМС Британии.

В заявлении ВМС говорится, что эсминец наблюдает за действиями российского эсминца и кораблей сопровождения в зоне «нациоанальных интересов» Британии.

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На сайте также приводятся слова британского министра обороны Марка Ланкастера, который подчеркнул, что национальный флот «всегда готов защищать Великобританию».

Во вторник, 5 марта, сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» и еще три корабля сопровождения вошли в Ла-Манш.