ВВС Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

ВВС Индии отреагировали на сообщения о сбитом Пакистаном Су-30, сообщает сообщает Hindustan Times.

ВВС Индии сообщили, что все истребители Су-30, которые участвовали в воздушном бою с самолетами ВВС Пакистана 27 февраля, благополучно вернулись на базу.

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«Ложное заявление Пакистана о сбитом Су-30, похоже, является прикрытием для того, чтобы скрыть факт потери собственного самолета», — говорится в заявлении ВВС.

Также сообщается, что в ходе столкновения были зафиксированы многократные пуски F-16 ВВС Пакистана ракет AMRAAM класса «воздух-воздух» средней дальности. Однако выпущенные снаряды были уничтожены.