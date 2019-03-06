Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.

Отмечается, что под запретом оказалась информация, позволяющая определить ведомство, часть или раскрыть место несения службы. Теперь военные не смогут иметь при себе на службе любые технические устройства, с помощью которых через интернет можно распространять аудио-, фото-, видео- и геоданные.

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Подчеркивается, что действие закона распространяется не на весь период службы в армии, а только на время непосредственного выполнения воинских обязанностей.

Ранее сообщалось, что Госдума запретила военным на службе пользоваться смартфонами.