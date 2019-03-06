Aviation Week: Пентагон возрождает военную стратегию холодной войны для борьбы с Россией

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Научно-исследовательское подразделение Пентагона (DARPA) намерено возродить военную стратегию времен холодной войны для сдерживания России и Китая, пишет Aviation Week.

Речь идет о программе Assault Breaker, которая была разработана в 1970-х годах для уничтожения советских танковых формирований в тылу в случае вторжения советских войск в страны НАТО.

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Программа Assault Breaker II будет усовершенствованным вариантом первой стратегии, которая будет основана на ведении боевых действий с помощью нового оружия большой дальности. Программа также включает в себя высокоточное оружие XXI века, пишет издание со ссылкой на заявление DARPA.

DARPA запросит бюджет под программу у конгресса в конце марта. В случае одобрения в Пентагоне ожидают, что стратегия Assault Breaker II будет запущена в течение десятилетия. Отмечается, что большая часть необходимого оружия уже доступна.