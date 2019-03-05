Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и еще три российских судна вошли в пролив Ла-Манш, передает ТАСС.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат сопровождают многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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Отмечается, что отряд уже отработал задачи по противодиверсионной и противовоздушной обороне в заливе Мори Ферт на севере Шотландии.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил, что государственные испытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» для фрегатов проекта 22350 окончены