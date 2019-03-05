Китай решил увеличить военный бюджет до $177 млрд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/10489721/RTX1ZUPB-pic905-895x505-36021.jpg">

Правительство Китая намерено увеличить расходы на национальную оборону до $177,6 млрд в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в прошлом году военный бюджет Китая составил $175 млрд.

Как отмечается, в 2017 году расходы КНР на национальную оборону достигли почти $152 млрд.

Реклама

При этом, по мнению экспертов, реальные расходы на оборону Китая могут быть выше на 25-50%

Ранее сообщалось, что Китай планирует спустить на воду шесть авианосцев через 15 лет.