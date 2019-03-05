Антонов рассказал, как Россия ответит на размещение США ракет в Европе
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на размещение США ракет в Европе развертыванием своих ракет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта», — сказал Антонов.
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По его словам, от выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) проиграют страны Европы.
Он также добавил, что данное соглашение не касается безопасности территории США.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД.