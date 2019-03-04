В Совфеде прокомментировали приостановку выполнения ДРСМД

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов дал комментарий в связи с приостановкой Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). Об этом сообщает RT.

По его словам, после того как Соединенные Штаты заявили о приостановке своего участия в договоре, документ потерял «всякий смысл».

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«В том виде, в котором он был заключен, договор предполагал одинаковую ответственность двух сторон», — сказал Климов.

Он подчеркнул, что российская сторона фиксирует объективную реальность, а приостановка договора с ее стороны является ответной мерой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.