National Interest назвал новое секретное оружие США

Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) предложило использовать «тактические туннели» на поле боя, которые могут стать новым секретным американским оружием, пишет журнал The National Interest.

Издание отмечает, что Пентагону не хватает опыта в строительстве туннелей на полях сражений. Тем не менее, использование сети туннелей в бою могло бы быть полезно американской армии.

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Для начала в DARPA предлагают обучающую программу, в рамках которой оценят выполнимость методов бурения и создания туннелей. Стоимость программы, рассчитанной на 15 месяцев, оценивается в $11 млн.

В частности, тактическая сеть туннелей могла бы обеспечить безопасную инфраструктуру материально-технической поддержки. Например, она помогла бы при размещении продовольствия перед операцией или для обеспечения непрерывного пополнения запасов по мере продвижения войск через какой-либо регион.