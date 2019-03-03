National Interest назвал «убийцей» российский ШАК-12
Российский штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 является «настоящим убийцей», пишет журнал The National Interest.
В издании отметили, что теперь можно забыть даже о легендарном оружии М-16 и АК-47.
Подчеркивается, что ШАК-12 создавался для использования в ближнем бою, и он позволяет быстро поразить противника.
Как отмечается, адреналин, а также другие вещества, способны подавить воздействие огнестрельного ранения, что дает противнику некоторое время для того, чтобы совершить какие-либо действия. В условиях городского боя при этом значение имеют не только минуты, но и даже секунды. Новый ШАК-12 способен устранить эту проблему за счет мгновенного поражения цели.
Ранее газета The Washington опубликовала материал о том, что новый беспилотник «Калашникова» изменит мир.