В ЛНР заявили об «атаках» украинских военных на беспилотники ОБСЕ
Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы блокировать работу беспилотников ОБСЕ в регионе. Об этом сообщается на сайте Луганского информационного центра.
По словам Марочко, о новом указании Киева по блокированию работы беспилотников мониторинговой миссии ОБСЕ с помощью РЭБ властям ЛНР якобы рассказал источник в штабе украинских военных. Он добавил, что в субботу, 2 марта, в районах Новозвановка и Крымское военные ЛНР зафиксировали «активный сигнал», который излучали украинские комплексы РЭБ.
Ранее в ЛНР сообщили о подрыве на минном поле группы военных ВСУ.