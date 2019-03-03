В ЛНР заявили об «атаках» украинских военных на беспилотники ОБСЕ

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Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы блокировать работу беспилотников ОБСЕ в регионе. Об этом сообщается на сайте Луганского информационного центра.

По словам Марочко, о новом указании Киева по блокированию работы беспилотников мониторинговой миссии ОБСЕ с помощью РЭБ властям ЛНР якобы рассказал источник в штабе украинских военных. Он добавил, что в субботу, 2 марта, в районах Новозвановка и Крымское военные ЛНР зафиксировали «активный сигнал», который излучали украинские комплексы РЭБ.

Ранее в ЛНР сообщили о подрыве на минном поле группы военных ВСУ.