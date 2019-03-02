Опубликованы кадры встречи российского «Адмирала Эссена» и американского «Дональда Кука»
В интернете появилось видео, на котором видно, как в проливе Босфор судно Соединенных Штатов «Дональд Кук» прошло мимо российского «Адмирала Эссена». Ролик разместила турецкая газета Aydinlik.
Как отмечается, встреча кораблей состоялась 1 марта.
Ранее сообщалось, что в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы американский ракетный эсминец «Дональд Кук» оказался между двух российских военных кораблей. 25 февраля ракетный эсминец США «Дональд Кук» вошел в Одесский морской торговый порт, где пробудет до 27 февраля.