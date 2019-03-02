Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

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Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам «Русской весны» в 2014 году. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, им был отдан приказ стрелять на поражение.

«И лично отдавал такой приказ, и разрешение начальника Генерального штаба, и исполняющего обязанности президента», — рассказал Тенюх.

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Он добавил, что когда убили прапорщика в Симферополе, было повторно разрешено открыть огонь.

«Приказы были, исполнять было некому», — заключил Тенюх.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, считает ли Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.