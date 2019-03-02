Стало известно, во сколько России обошелся ракетный комплекс «Ангара»
Россия потратила на создание строительного космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара» около 112 млн рублей, передает РИА «Новости».
Сообщается, что стоимость ракетного комплекса указана в книге «Космический ракетный комплекс «Ангара» бывшего генконструктора средств выведения легкого и тяжелого классов Владимира Нестерова.
Автор отметил, что с момента начала строительства и до конца 2014 года КРК «Ангара стоил России 111 986 млн рублей.
Нестеров добавил, что «Ангара» создавалась 21 год из-за недостаточного финансирования.
Ранее сообщалось, что в Роскосмосе захотели производить больше ракет Ангара. Также источник назвал сроки нового запуска «Ангары-А5».
«Ангара» — ракеты космического назначения нового поколения (легкого, среднего и тяжелого классов), которые создаются в России.