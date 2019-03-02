Стало известно, во сколько России обошелся ракетный комплекс «Ангара»

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Россия потратила на создание строительного космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара» около 112 млн рублей, передает РИА «Новости».

Сообщается, что стоимость ракетного комплекса указана в книге «Космический ракетный комплекс «Ангара» бывшего генконструктора средств выведения легкого и тяжелого классов Владимира Нестерова.

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Автор отметил, что с момента начала строительства и до конца 2014 года КРК «Ангара стоил России 111 986 млн рублей.

Нестеров добавил, что «Ангара» создавалась 21 год из-за недостаточного финансирования.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе захотели производить больше ракет Ангара. Также источник назвал сроки нового запуска «Ангары-А5».

«Ангара» — ракеты космического назначения нового поколения (легкого, среднего и тяжелого классов), которые создаются в России.