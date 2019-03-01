У границ России заметили самолеты НАТО

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Самолеты ВВС США и НАТО провели разведку у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Boeing E-3A НАТО провел разведку близ Ленинградской и Псковской областей.

Как отмечается, еще один самолет альянса Boeing RC-135V проводил разведку у границ Калининградской области.

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При этом американский Boeing P-8A Poseidon провел разведку у Черноморского побережья России.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США выполнил наблюдательный полет над территорией России.