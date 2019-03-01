Reuters: США и Южная Корея решили сократить масштабы военных учений

<img src="//img.gazeta.ru/files3/779/10491779/upload-2017-01-24T072510Z_1128212970_RC1886151570_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-USA-MILITARY-TRAINING-pic905-895x505-39377.jpg">

США и Южная Корея планирует сократить масштабы ежегодных совместных военных учений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в 2019 году военные маневры Южной Кореи и США будут проводиться в ограниченном по масштабу формате.

Реклама

Как отмечается, это решение было принято до встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме.

При этом, по словам источников, решение Вашингтона и Сеула не связано со переговорами Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Сеул отказался поднимать расходы на содержание войск США.