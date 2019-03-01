Reuters: США и Южная Корея решили сократить масштабы военных учений
США и Южная Корея планирует сократить масштабы ежегодных совместных военных учений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в 2019 году военные маневры Южной Кореи и США будут проводиться в ограниченном по масштабу формате.
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Как отмечается, это решение было принято до встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме.
При этом, по словам источников, решение Вашингтона и Сеула не связано со переговорами Трампа и Ким Чен Ына.
Ранее сообщалось, что Сеул отказался поднимать расходы на содержание войск США.