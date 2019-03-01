Турция отказалась от американских Patriot в пользу С-400

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Турция отвергла предложение США о поставке ЗРК Patriot при условии отказа от российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, США предложили Турции поставить один Patriot до конца 2019 года, если Анкара откажется от С-400.

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Как отмечается, турецкая сторона отказалась от предложения США.

При этом, по словам источника, условия предложения США были лучше тех, которые предлагает Россия.

Ранее сообщалось, что в Турции пообещали купить у России ЗРК С-400, несмотря на давление США.