Турция отказалась от американских Patriot в пользу С-400
Турция отвергла предложение США о поставке ЗРК Patriot при условии отказа от российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, США предложили Турции поставить один Patriot до конца 2019 года, если Анкара откажется от С-400.
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Как отмечается, турецкая сторона отказалась от предложения США.
При этом, по словам источника, условия предложения США были лучше тех, которые предлагает Россия.
Ранее сообщалось, что в Турции пообещали купить у России ЗРК С-400, несмотря на давление США.