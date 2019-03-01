Ловушка: эсминец ВМС США оказался окружен российскими фрегатами

В Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы американский ракетный эсминец »Дональд Кук» оказался между двух российских военных кораблей, передает «Интерфакс».

Корабль ВМС США был «окружен» российскими фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров»

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«Из Дарданелл в Эгейское море вышел «Дональд Кук», за ним через 10 минут проследовал фрегат «Адмирал Эссен», примерно в это же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом «Адмирал Макаров», следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам», — сообщил военно-дипломатический источник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встретились в Одессе на борту эсминца «Дональд Кук».

25 февраля ракетный эсминец США «Дональд Кук» вошел в Одесский морской торговый порт, где пробудет до 27 февраля.