Путин подержал в руках электрошокер-пистолет

Президент России Владимир Путин перед участием в коллегии МВД осмотрел новые российские образцы оружия, передает ТАСС.

Небольшая выставка находилась в здании МВД.

Интерес главы государства привлек электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который Путин взял в руки и осмотрел. Отмечается, что электрошокер-пистолет выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.

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Также президент осмотрел стенд подразделений конной и туристической полиции, где поговорил с женщинами, служащими в соответствующих подразделениях.

«Вы из конной полиции?» — спросил Путин у девушек в форме.

В ответ они пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.