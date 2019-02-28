Источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер»

Россия намерена построить два эсминца типа «Лидер» к концу 2020-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентств, в настоящее время ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта.

Как отмечается, опытно-конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году.

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При этом стоимость постройки одного корабля типа «Лидер» составит около 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что СМИ предсказали поражение флота США в случае войны с Россией.