Источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер»
Россия намерена построить два эсминца типа «Лидер» к концу 2020-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентств, в настоящее время ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта.
Как отмечается, опытно-конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году.
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При этом стоимость постройки одного корабля типа «Лидер» составит около 100 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что СМИ предсказали поражение флота США в случае войны с Россией.