Япония призвала Индию и Пакистан к сдержанности

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио призывает Индию и Пакистан разрешить нынешний конфликт путем диалога. Об этом сообщает ТАСС.

«Япония озабочена обострением ситуации в Кашмире», — сказал Коно.

Он также добавил, что Токио призывает Исламабад принять решительные меры в отношении террористов.

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Коно подчеркнул, что Япония призывает обе стороны проявлять сдержанность.

Ранее сообщалось, что Пакистан обстрелял населенные пункты на границе с Индией.