Япония призвала Индию и Пакистан к сдержанности
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио призывает Индию и Пакистан разрешить нынешний конфликт путем диалога. Об этом сообщает ТАСС.
«Япония озабочена обострением ситуации в Кашмире», — сказал Коно.
Он также добавил, что Токио призывает Исламабад принять решительные меры в отношении террористов.
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Коно подчеркнул, что Япония призывает обе стороны проявлять сдержанность.
Ранее сообщалось, что Пакистан обстрелял населенные пункты на границе с Индией.