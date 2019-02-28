NBC: США смягчили требования к КНДР
Правительство США отказалось от планов требовать от Северной Кореи на саммите Вашингтон-Пхеньян предоставления подробной информации о ядерной и ракетной программах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, участники переговоров со стороны США больше не требуют от КНДР согласия на предоставление полного отчета о ее ядерной и ракетной программах.
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Как отмечается, это решение было принято во время переговоров между США и Северной Кореей во Вьетнаме.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного договора с Северной Кореей.