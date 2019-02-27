Лавров: США беспардонно пытаются создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу

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Глава российского МИДа Сергей Лавров дал комментарий по поводу происходящего на венесуэльской территории, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия внимательно следит за происходящим.

«Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки создать искусственно предлог для военного вмешательства», — сказал Лавров.

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Он добавил, что со стороны США слышатся угрозы о том, что американская сторона может использовать любые меры. При этом «материальным подтверждением» их угроз являются подготовка спецназа и стягивание военной техники.

Ранее сообщалось, что Россия, Индия и Китай выступили против военного сценария в Венесуэле.