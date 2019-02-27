Эрдоган подтвердил намерение Турции приобрести российские ЗРК С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сделает шагов назад в вопросе покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, президент России Владимир Путин предоставил Турции хорошие условия для покупки С-400.
Реклама
Он также добавил, что Анкара «не может отступить» в вопросе приобретения российских ЗРК.
Эрдоган подчеркнул, что надеется на изменение жесткого подхода США по поводу закупки Турцией С-400.
Ранее сообщалось, что в Турции пообещали купить у России ЗРК С-400, несмотря на давление США.