Эрдоган подтвердил намерение Турции приобрести российские ЗРК С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сделает шагов назад в вопросе покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, президент России Владимир Путин предоставил Турции хорошие условия для покупки С-400.

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Он также добавил, что Анкара «не может отступить» в вопросе приобретения российских ЗРК.

Эрдоган подчеркнул, что надеется на изменение жесткого подхода США по поводу закупки Турцией С-400.

Ранее сообщалось, что в Турции пообещали купить у России ЗРК С-400, несмотря на давление США.