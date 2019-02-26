В Донбассе заявили о прибытии разведчиков США на позиции ВСУ

Глава Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов заявил, что НАТО планирует превратить Украину в площадку для диверсионной войны, для чего в страну прибыли американские разведчики, передает РЕН ТВ.

По его словам, также на Украину прибыл министр ВМС Дональд Винтер, который провел ряд встреч с представителями украинских оборонных предприятий. Селиванов добавил, что прибыли американские разведчики с целью проведения ревизии и анализа поступившего из США вооружения, и остались недовольны их итогами из-за коррупции.

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Он также выразил мнение, что действия США свидетельствуют о планах североатлантического альянса превратить Украину в площадку для диверсионной войны.

Ранее Порошенко описал, как Россия готовится к войне с Украиной.