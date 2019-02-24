В России создадут арктическую версию самого тяжелого вертолета Ми-26

В России планируют создать арктическую версию крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26, передает РИА «Новости».

«Планируется развитие арктического направления — есть на базе Ми-8 арктический вариант, уже были поставки. Мы планируем и Ми-38 арктический вариант, и Ми-26. Не так давно мы завершили испытания холодом Ми-38 в Якутии, температура опускалась до минус 50 градусов», — рассказал гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

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Также он сообщил, что Минобороны России в июне получит первый российский средний многоцелевой вертолет Ми-38Т.

Ранее сообщалось, что летные испытания новейшего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т планируется завершить в этом году. Первые две машины поставят для опытной эксплуатации в ВС