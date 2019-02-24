Разведчик ВМС США пролетел вдоль черноморского побережья России

Boeing P-8A Poseidon Boeing.com

Американский самолет ВВС разведал обстановку, пролетев вдоль Черного моря. Об этом сообщает PlaneRadar.

Отмечается, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon 23 февраля вылетел из Италии, полетел в Болгарию, а потом направился проводить разведку вдоль российского побережья Черного моря.

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Ранее сообщалось, что у берегов Крыма замечен самолет-разведчик США.

Также российская сторона выпустила Су-27 из-за приближающегося к границам шведского самолета.