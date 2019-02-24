Разведчик ВМС США пролетел вдоль черноморского побережья России
Американский самолет ВВС разведал обстановку, пролетев вдоль Черного моря. Об этом сообщает PlaneRadar.
Отмечается, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon 23 февраля вылетел из Италии, полетел в Болгарию, а потом направился проводить разведку вдоль российского побережья Черного моря.
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Ранее сообщалось, что у берегов Крыма замечен самолет-разведчик США.
Также российская сторона выпустила Су-27 из-за приближающегося к границам шведского самолета.
14:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 февраля 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США���� (LD-764 VP-26), с бортовым номером 168764, взлетевший с авиабазы Sigonella����, в воздушном пространстве Болгарии����#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/jiOwIB54V5