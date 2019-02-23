Автомобили изобразили автомат «Калашникова» в Ижевске

Около 80 автомобилистов и сотрудников ГАИ выстроили из своих машин изображение автомата «Калашникова». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

Отмечается, что автомобилисты сделали это в честь 100-летия изобретателя Михаила Калашникова и в рамках флешмоба ко Дню защитника Отечества.

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По данным ведомства, во флешмобе приняли участие все желающие.

«Сотрудники ГИБДД также приняли участие в акции. [Они] беспечивали порядок и поставили свои машины», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 80 водителей в честь 3 сентября выстроили из машин портрет Шуфутинского.