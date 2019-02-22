CBS: ядерное оружие — «главный гарант» выживания для Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассматривает ядерное оружие, а не альянсы, в качестве «главного гаранта» выживания, считает бывший главный аналитик ЦРУ Юнг Пак. Об этом она заявила в эфире на CBS News.

Такое видение осложняет достижение процесса денуклеаризации, особенно накануне второго саммита США и КНДР, подчеркнула она. Он пройдет во Вьетнаме 27-28 февраля.

Реклама

«Первый саммит сделал очень мало для продвижения к денуклеаризации Северной Кореи», — добавила Юнг Пак.

По ее словам, лидер КНДР Ким Чен Ын не собирается избавляться от ядерного оружия в одностороннем порядке, то есть пока Соединенные Штаты и весь мир от него не откажутся.

Чиновники администрации Трампа до сих пор сомневаются, что Северная Корея приняла решение пойти на полную денуклеаризацию, но все равно участвуют в двусторонних переговорах, поскольку верят в такую ​​возможность, отмечает CBS News.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова смягчить санкции против КНДР.