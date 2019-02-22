Захарова заявила о переброске спецназа и техники США к Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12139981/RIAN_5759330.HR-pic905-895x505-61920.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон готовит «провокацию» по всем правилам «военной науки».

Реклама

«Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Москве заявили о «вопиющей» провокации США в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.