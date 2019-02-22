Захарова заявила о переброске спецназа и техники США к Венесуэле
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Вашингтон готовит «провокацию» по всем правилам «военной науки».
«Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что в Москве заявили о «вопиющей» провокации США в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.