США решили оставить часть войск в Сирии

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Американские власти решили оставить в Сирии «небольшую миротворческую группу» из 200 солдат после того, как из страны будет выведена армия США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Сандерс отметила, что эта группа будет оставаться в Сирии на «некоторое время». Также она рассказала, что американские миротворческие силы будут участвовать в формировании «потенциальной безопасной зоны» в стране.

Ранее газета The Washington Post писала, что коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода США.