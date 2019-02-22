В Совфеде связали с НАТО планы Украины расторгнуть договор по Азову

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что намерение Украины расторгнуть с Россией договор по Азовскому морю является «дополнительным инструментом давления и спекуляций». Свое мнение она высказала газете «Известия».

Тимофеева отметила, что не видит в подобном решении «экономических перспектив». Она напомнила, что данный договор определяет Азовское море как внутреннее море двух государств, в котором не могут находиться военные корабли третьих стран без согласия сторон.

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«Заход в Азовское море через Керченский пролив регламентируется прежде всего международным правом и преимущественным правом России. Для того чтобы создать точку напряженности, Украина хочет разорвать договор. А затем пригласить военные натовские силы в Азовское море», — предположила сенатор.

Она заключила, что данный сценарий «вполне вероятен».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев расторгнет с Москвой договор по Азовскому морю в обозримой перспективе.