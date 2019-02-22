Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 21 февраля, указ, согласно которому граждане, находящиеся в запасе, подлежат призыву на военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что запасники будут проходить военные сборы в вооруженных силах России, войсках Нацгвардии, органах госохраны и Федеральной службе безопасности (ФСО).
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Документ также предписывает правительству и органам исполнительной власти субъектов России провести в связи с этим «все необходимые мероприятия».
В приказе не уточняется, какие категории запасников могут быть призваны на военные сборы.
Ранее сообщалось, что Госдума запретила военным на службе пользоваться смартфонами.