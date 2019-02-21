Эксперт описал возможности создаваемой в России гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров заявил, что создаваемые российскими военными гиперзвуковые ракеты «Циркон» гарантированно смогут поразить центры принятия решений в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что ракеты смогут нести корабли и подлодки российского флота в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана. По его подсчетам, «два-три» корабля на каждом направлении, которые будут нести около 40 «Цирконов», смогут «гарантированно поразить» командные центры в США.

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«Если носитель с ракетами «Циркон» будет находиться на удалении полутысячи км от береговой черты, то достичь объекты поражения в прибрежной полосе на глубине не менее 500 км ракеты смогут за пять минут», — добавил Хмыров.

Ранее президент России Владимир Путин начал «потихонечку рассказывать, чего там в загашнике» и представил ракету «Циркон».