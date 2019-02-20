Путин объяснил «оборонную» часть прошлогоднего послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин объяснил содержание «оборонной» части своего прошлогоднего послания Федеральному собранию, где были показаны новейшие разработки вооружений. ОБ этом сообщает РИА «Новости»

По слова Путина, нужно было успокоить людей в связи с объявлением о снижении расходов на оборону.

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«Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что снижаем расходы на оборону», — заявил Путин представителям российских информагентств и печатных СМИ.

Путин также отметил, что самая главная цель — показать, что все, что делается, это ответ на выход США из ДРСМД.

Ранее Путин рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе.