Путин рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе

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Российский президент Владимир Путин рассказал, каким будет ответ на размещение США в Европе ракет. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, меры будут «зеркальными» и «ассиметричными».

Глава государства заявил, что Россия будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находяться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов.

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«Реализуем (эти меры. — «Газета.Ru») немедленно», — подчеркнул Путин.

Он также посоветовал американским партнерам «оставить иллюзии».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.