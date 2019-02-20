Путин рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе
Российский президент Владимир Путин рассказал, каким будет ответ на размещение США в Европе ракет. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
По его словам, меры будут «зеркальными» и «ассиметричными».
Глава государства заявил, что Россия будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находяться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов.
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«Реализуем (эти меры. — «Газета.Ru») немедленно», — подчеркнул Путин.
Он также посоветовал американским партнерам «оставить иллюзии».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.