В Пентагоне назвали главный компонент развития ВМС США

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Вице-адмирал США Томас Мур заявил, что разработка различных видов робототехники для применения на воде, под водой и в воздухе является ключевым компонентом дальнейшего развития ВМС страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, разработка данных средств необходима для сохранения превосходства США на море.

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Он также добавил, что ВМС США ведут испытания таких автономных систем в воздухе, на воде и под водой.

Мур подчеркнул, что США тщательно следят за развитием ВМФ России.

Ранее сообщалось, что флот США пополнил корабль-невидимка.