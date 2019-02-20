Куба обвинила США в переброске войск в Венесуэлу

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о переброске войск США к Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Осуществляются полеты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота», — сказал Родригес.

По его словам, эти полеты не связаны с поставками гуманитарной помощи.

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Он также добавил, что США используют эти акции для подготовки действий против Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все».