Куба обвинила США в переброске войск в Венесуэлу
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о переброске войск США к Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Осуществляются полеты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота», — сказал Родригес.
По его словам, эти полеты не связаны с поставками гуманитарной помощи.
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Он также добавил, что США используют эти акции для подготовки действий против Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все».