Венесуэла закрыла границу в Карибском море

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Вице-адмирал Венесуэлы Кинтеро Мартинес сообщил, что власти страны закрыли морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море, передает Reuters.

Как отмечается, закрытие границы делает невозможным прибытие в Венесуэлу лодок и самолетов с принадлежащих Нидерландам островов Аруба, Кюрасао и Бонайре.

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Мартинес не назвал причину, по которой власти Венесуэлы перекрыли границу с Нидерландскими островами, однако ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о намерении ряда стран ЕС передать латиноамериканской стране гуманитарную помощь на $18 млн.

Reuters отмечает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал заблокировать прибытие гумпомощи от стран Евросоюза, членом которого являются и Нидерланды.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны во время митинга в Каракасе против главы Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.