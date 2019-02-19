Венесуэла закрыла границу в Карибском море
Вице-адмирал Венесуэлы Кинтеро Мартинес сообщил, что власти страны закрыли морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море, передает Reuters.
Как отмечается, закрытие границы делает невозможным прибытие в Венесуэлу лодок и самолетов с принадлежащих Нидерландам островов Аруба, Кюрасао и Бонайре.
Мартинес не назвал причину, по которой власти Венесуэлы перекрыли границу с Нидерландскими островами, однако ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о намерении ряда стран ЕС передать латиноамериканской стране гуманитарную помощь на $18 млн.
Reuters отмечает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал заблокировать прибытие гумпомощи от стран Евросоюза, членом которого являются и Нидерланды.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны во время митинга в Каракасе против главы Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.