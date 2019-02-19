Госдума запретила военным пользоваться смартфонами

Госдума на пленарном приняла закон об ограничительных мерах для военнослужащих, передает ТАСС.

Закон запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Теперь во время службы, в том числе и на военных сборах, будет запрещено иметь любые средства, которые позволяют с помощью интернета распространять информацию. Речь идет, например, о смартфонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.

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При этом обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены.

Как в реальности работают и выполняются армейские правила, регулирующие доступ в интернет и использование мобильной связи, читайте в материале «Газеты.Ru».