DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729
В американском ЦРУ заявили, что российская сторона во время организованного для зарубежных представителей брифинга в прошлом месяце продемонстрировала не крылатую ракету 9М729 и относящуюся к ней документацию. Об этом пишет The Daily Beast.
По словам источников, во время брифинга, на котором отсутствовали представители ведущих стран Запада, была показана «другая ракета», а не якобы нарушающая ДРСМД ракета 9М729.
По мнению ЦРУ, размер транспортно-пускового контейнера показанной ракеты был недостаточно большим. Кроме того, для ракеты 9М729 якобы используется иная пусковая установка. Американская разведслужба заявила, что во время проведенного брифинга Россия «почти ничего не представила в поддержку своих заявлений».
Ранее заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что демонстрация крылатой ракеты России 9М729 была имитацией и пропагандой.