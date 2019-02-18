Telegraph: Британия нарастит военное присутствие в Арктике для защиты от России

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил во время визита в расположение британских морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс, что Британия нарастит свое военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом пишет The Telegraph.

Глава минобороны рассказал, что Британия разработала 10-летний план по увеличению военного присутствия в Арктике. Согласно ему каждый год в регионе до тысячи британских морских пехотинцев будут проходить обучение. Также воздушное пространство над Арктикой будут патрулировать противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon для сдерживания активности российских подлодок, добавил Уильямсон.

Осенью прошлого года сообщалось, что в Британии создали арктическую стратегию против «угрозы» России подо льдом.