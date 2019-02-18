СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

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Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о «героических» подвигах испанской «Голубой дивизии», воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.

По мнению авторов статьи, «Голубая дивизия» «бросала вызов смерти», сражаясь против Красной армии. В издании отметили, что боевое соединение проявило особенное отличие во время боев под Волхвом в 1943 году, где участвовала в «осаде Ленинграда».

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В газете рассказали, что в это время в Красном бору, пригороде Ленинграда, 5,9 тысяч легковооруженных солдат «Голубой дивизии» на протяжении нескольких часов противостояли «мощнейшему натиску» 38 батальонов Красной армии, которые поддерживали танки и артиллерия. При этом авторы статьи сочли, что победа войск СССР в этом сражении оказалась незначительной.

В январе нынешнего года сообщалось, что Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.